Nuovo singolo e nuovo album per Adele: si fanno più forti i rumor sui possibili nuovi lavori della cantante americana.

Adele sta per tornare? Ancora non c’è l’ufficialità, ma tutto ormai farebbe credere che sì, la cantante di Someone Like You sia ormai in procinto di regalarci nuova musica con la sua splendida e inimitabile voce.

Le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra parlano di un nuovo singolo la cui uscita è imminente. Un’uscita che servirà ad anticipare un nuovissimo album che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Adele: nuovo singolo e nuovo album in arrivo

Le ultime voci sono state riportate da Ultimate Music. Secondo la testata, la cantante avrebbe già programmato il suo ritorno addirittura per il 18 ottobre, mentre il nuovo album sarebbe previsto per il prossimo mese di novembre.

Senza però l’ufficialità, un’uscita di un nuovo brano il 18 sarebbe davvero, più che una sorpresa, un terremoto discografico di portata epocale, capace di rompere gli equilibri attuali della musica commerciale nel Regno Unito e nel mondo intero.



Adele

Adele: l’ultimo singolo nel 2016

La carriera di Adele è rimasta in pausa per tre lunghissimi anni. La cantante si è infatti dedicata alla famiglia fino al 2019, anno della rottura con il marito.

Poco prima dell’uscita di 25, Adele lanciò uno dei suoi ultimi singoli di grande successo, Hello, nel 2015. Un brano di grandissimo successo che trascinò in vetta alle classifiche anche il disco, tra l’altro promosso anche attraverso i singoli When We Were Young, Send My Love (to Your New Lover) e infine Water Under the Bridge.

Oggi, a tre anni di distanza, potremmo quindi tornare ad ascoltare nuove canzoni di Adele. Non resta che aspettare con trepidazione ulteriori notizie.

Di seguito il video di Hello: