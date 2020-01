Un nuovo album di Adele è in arrivo nel 2020: lo assicura il manager della cantante britannica, Jonathan Dickins.

Buone notizie dall’Inghilterra per i fan di Adele. L’arrivo di un nuovo album non è ufficiale, ma quasi. Ne ha confermato l’uscita nei prossimi mesi lo stesso Jonathan Dickins, manager della cantante di Someone Like You.

Non abbiamo ancora una data certa dell’uscita, ma a quattro anni di distanza da 25 dovrebbe finalmente essere il 2020 l’anno del ritorno alla musica di una delle voci che ha segnato maggiormente il Ventunesimo secolo fino a oggi.

Adele: nuovo album nel 2020?

Intervistato da Music Week, il manager della cantante si è lasciato andare a poche parole ma molto significative: “Prima esce e meglio è“.

Ricordiamo che già pochi mesi fa la stessa cantante aveva fatto pensare al possibile arrivo di un nuovo lavoro. Nel periodo in cui ha compiuto 31 anni l’artista di Skyfall ha dichiarato: “Sono 31… grazie a Dio, i 30 mi hanno provato molto. 30 sarà un disco drum’n’bass, per farvi un dispetto”.



Adele dimagrita: la cantante ha perso 30 chili

Negli ultimi tempi in realtà la nota artista britannica ha fatto parlare di sé più per il suo fisico che per la sua musica. Alcune foto che la ritraggono in vacanza ai Caraibi hanno infatti preoccupato non poco i fan.

In queste, Adele mostra un fisico magro e smunto, molto lontano dai fasti della sua vita, quando appariva con qualche chilo di troppo ma felice. Non a caso, la cantante era diventata un esempio di body positive, di accettazione del proprio fisico, ben prima che Lizzo sognasse di diventare una popstar.

Dopo il divorzio dall’ex marito Simon Konecki, però, l’artista ha perso circa 30 chili e ora i fan sono davvero preoccupati per il suo stato di salute. La speranza è che possa trattarsi solo di un allarmismo senza fondamento.

Di seguito il video di Hello: