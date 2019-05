Adele, il nuovo album potrebbe uscire nel 2019: ecco il post con l’annuncio a sorpresa della cantante britannica.

Un nuovo album di Adele nel 2019? Possibile, anche se non ancora certo. A dare speranza ai fan è stata la stessa cantante britannica in un post pubblicato su Instagram in occasione dei suoi 31 anni, il 5 maggio 2019.

L’Adkins, che non è mai stata tipa da molte parole e grandi proclami, nel ringraziare i suoi fan sul celebre social network si è lasciata sfuggire nelle ultime righe un accenno a un disco che potrebbe essere in uscita a breve. Ecco il post con il suo ipotetico annuncio.

Adele: nuovo album nel 2019?

A quanto pare, l’album in arrivo di Adele s’intitolerebbe 30, in continuità con la sua tradizione, che vuole che il titolo del disco si riferisca in qualche modo alla sua età al momento della pubblicazione o della registrazione.

Ecco le parole utilizzate da Adele sul finale del post per ringraziare i fan degli auguri: “Gruppo di fottuti selvaggi, 30 sarà un album di drum and bass per farvi un dispetto“. Che si tratti solo di una presa in giro per i fan, o che effettivamente sia l’annuncio di un album in arrivo? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Adele

La cantante ringrazia i fan su Instagram

Al di là del possibile annuncio, Adele ha voluto dire grazie ai propri fan per il supporto in un momento non semplicissimo per lei, visto che pochi giorni fa aveva ufficializzato la sua separazione dal marito Simon Konecki. “I 30 anni sono stati difficili emotivamente per me, ma sto facendo del mio meglio per superarli“, ha scritto la cantante nello stesso post di Instagram.

“La vita è complicata a volte“, ha aggiunto, parlando di quanto è cambiata e quanto sta ancora cambiando. Poi, la promessa: “Il mio 31esimo sarà un grande anno e lo dedicherò tutto a me stessa. Per la prima volta in dieci anni sono pronta a sentire il mondo intorno a me e alzare lo sguardo“. Parole che lasciano davvero ben sperare i suoi fan.

Di seguito il suo post su Instagram: