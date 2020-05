Il cambiamento di Adele ha lasciato tutti senza parole, stamani la popstar inglese ha pubblicato su Instagram una foto in cui è fasciata da un bel tubino che ha evidenziato il suo dimagrimento. Ma quanti kg ha perso?

Un amico della cantante ha detto che Adèl ha perso 45 kg, ma che il primo obiettivo di questa trasformazione era trovare un equilibrio che le permettesse di essere più sana. Stando a quanto riporta il Daily Mail e l’Ansa, la star britannica va spesso in palestra, segue lezioni private di fitness e una dieta che prevede circa 1000 calorie al giorno. La dieta in questiona è nota con il nome di “Sirt” ed è stata studiata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e si basa sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi.

“Lei è diventata sempre più attenta alla salute negli ultimi mesi e va in diverse palestre. Va la mattina presto e incontra il suo allenatore. Inizia il suo allenamento per prima cosa. Si allena per circa un’ora e non è felice fino a che non è piena di sudore. Frequenta un paio di lezioni private di fitness ogni settimana. Rimane anche attiva facendo passeggiate e facendo molti km È arrivata al punto in cui non si sentiva bene. Sapeva che doveva cambiare qualcosa, perché voleva essere la mamma più sana possibile. Il suo obiettivo principale durante la perdita di peso è stato davvero come essere più sana e come poter trattare meglio il suo corpo. Non si trattava solo di perdere peso. In totale ha detto di aver perso più di 45 kg”.

E io che pensavo di aver fatto un grande lavoro su me stesso con i video su Youtube “addominali in 8 minuti, livello 1”.



Adele sei spettacolare pic.twitter.com/zTxrOzSIle — C🪐 (@kiwisuperhigh) May 6, 2020