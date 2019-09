Ryan Tedder, leader dei OneRepublic, ha dichiarato che starebbe per arrivare un nuovo singolo con Adele, Beyoncé e Chris Martin.

Adele con Beyoncé grazie ai OneRepublic. La band ha riunito una mega squadra per lanciare un singolo bomba nei prossimi mesi. Lo ha rivelato Ryan Tedder, cantatore e leader del gruppo, il quale dietro le quinte del Global Citizen Festival si è fatto scappare uno spoiler pazzesco.

A quanto pare, sarebbe al lavoro con Chris Martin, leader dei Coldplay, per un singolo in collaborazione con due delle voci femminili più belle del Ventunesimo secolo: Adele e Beyoncé.

Adele e Beyoncé nel nuovo singolo dei OneRepublic

Le rivelazioni di Tedder sono state chiare e allo stesso tempo vaghe. L’artista ha affermato di essere al lavoro sul nuovo album e sui nuovi singoli della band, lasciandosi sfuggire di aver pronta una collaborazione con Adele, Beyoncé e Chris Martin.

Ulteriori dettagli non sono però stati rivelati e per il momento non si sa nulla sulla data di uscita eventuale di quello che sarebbe certamente uno dei singoli più importanti degli ultimi anni.

Adele

La prima collaborazione di Adele e Beyoncé

Se dovesse essere confermata questa notizia, sarebbe un colpaccio straordinario. Tra l’altro la cantante britannica si è sempre dichiarata grande fan di Queen B, e una loro collaborazione sarebbe una sorta di realizzazione di un sogno.

Per quanto riguarda Chris Martin, ha già cantato con la Knowles nel brano Hymn for the Weekend dell’album A Head Full of Dreams, ma non ha mai unito le forze con Adele. Si tratterebbe dunque di un inedito assoluto.

Restiamo in attesa di ulteriori notizie e anche di altre novità musicali riguardanti la carriera di Adele, ferma all’album 25 ma, stando alle indiscrezioni degli scorsi mesi, in procinto di tornare nel mondo della musica con un nuovo album e tanti progetti interessanti.

Di seguito il video di Hymn for the Weekend: