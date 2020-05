Da domani possiamo ufficialmente dire addio alla quarantena dopo oltre due mesi di chiusura. La “nuova fase 2” prevede tuttavia la riapertura dei locali e delle attività in 4 date diverse.

La prima data è quella di lunedì 18 maggio, quando andrà in pensione ufficialmente l’autocertificazione. La seconda è prevista una settimana dopo, lunedì 25 maggio, mentre la terza slitta direttamente al 3 giugno, ma solo se i contagi resteranno sotto controllo. Ultima, se tutto va bene, lunedì 15 giugno.

Ecco un rapido recap di cosa si potrà fare in queste date.

18 maggio:

– Apertura di ristoranti, pizzerie, bar e pub con obbligo di distanziamento sociale. Nei seguenti locali si potrà sia mangiare sia prendere da asporto, resta tuttavia vietato l’uso del menù al tavolo ed i buffet.

Come riporta Repubblica non c’è un limite previsto di persone con cui si può andare in questi locali a consumare un pasto, dipenderà dalle dimensioni e dall’organizzazione del ristorante. Considerato l’obbligo della distanza minima di un metro tra commensali e tra le sedute dei tavoli sarà molto difficile che i ristoranti abbiano tavoli in cui potere ospitare più di 4-6 persone. Solo se si va con persone con cui si coabita si può dichiararlo ed evitare di rispettare la distanza di sicurezza.

– Apertura di parrucchieri, estetisti con obbligo di distanziamento sociale, mascherina e guanti. Bandite le riviste in sala d’aspetto.

– Apertura di negozi e Centri Commerciali. Come riporta Repubblica l’ingresso nei negozi sarà sempre contingentato a seconda delle dimensioni dei locali, sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Se si vuole provare qualche capo di abbigliamento sarà possibile indossando mascherina e guanti puliti. Il comitato tecnico scientifico ha ritenuto che non sia necessario sanificare poi gli abiti.

– Apertura di musei, chiese, stabilimenti balneari e allenamenti all’aperto di sport di squadra.

– Sarà possibile incontrare chi si vuole, in privato o in luoghi pubblici, mantenendo mascherina e distanza di sicurezza. E’ vietato creare assembramenti.

25 maggio:

– Apertura di palestre, piscine e centri sportivi. Resterà l’obbligo del distanziamento sociale, delle entrante contingentate e della sanificazione dei luoghi e degli oggetti da palestra. In piscina si potrà andare solo se sono garantiti 7 metri quadri di distanza fra una persona e l’altra.

3 giugno:

– Apertura delle regioni e della comunità europea: sarà possibile spostarsi fra regioni e fra stati europei senza obbligo di quarantena una volta arrivati a destinazione.

15 giugno:

– Apertura di cinema e teatri ed anche dei centri estivi.