Un messaggio identico a quello di Cristiano Ronaldo per dire addio a Kobe Bryant. E’ lo ‘scivolone’ social di Luis Figo. O forse, come fa notare qualche utente, sarebbe meglio dire del suo social media manager. Le due star portoghesi del calcio hanno postato su twitter i loro messaggi di cordoglio per la morte della leggenda del basket statunitense. “E’ così triste apprendere la straziante notizia della morte di Kobe e di sua figlia Gianna. Kobe era una vera leggenda e ispirazione per tanti. Invio le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell’incidente. Rip Legend”, si legge in entrambi i post, che si chiudono con un cuore spezzato. Il primo a dire addio a Black Mamba è stato CR7. Tre ore dopo, è stato il turno di Luis Figo. Il ‘copia e incolla’ ovviamente non è sfuggito ai tanti fan dell’ex calciatore di Barcellona, Real Madrid e Inter. E tra i commenti più ricorrenti al post di Figo vi è “Control C + control V”, i due comandi del copia e incolla sulla tastiera.

Fonte