“È grande il cordoglio per la scomparsa di Tina Costa, partigiana, componente del Comitato Nazionale Anpi e vice presidente del Comitato Provinciale di Roma”. Lo sottolineano in una nota presidenza e segreteria nazionali Anpi.

“Ci ha lasciato una personalità della Resistenza, dotata di coraggio e grande generosità, testimone nelle scuole della lotta di Liberazione dal nazifascismo e degli orrori della guerra, voce ferma in tante iniziative pubbliche in difesa dei diritti civili e sociali. Un’autentica ‘pasionaria’ della libertà. Con commozione e affetto inviamo le più sentite condoglianze alla famiglia”, scrive l’Anpi.

