È morto Derek Jones, chitarrista dei Falling in Reverse: aveva 35 anni. Non si conoscono le cause del decesso.

Lutto nel mondo della musica rock: è morto Derek Jones, chitarrista del gruppo metalcore Falling in Reverse. Aveva solo 35 anni. Ad annunciarlo è stato il fondatore della band, il suo grande amico Ronnie Radke.

Il cantante ha informato sui social i fan della scomparsa del suo collega, senza però riferire le cause del decesso. “Non dimenticherò mai quando venisti a prendermi in prigione per portarmi nel tuo vecchio van dove abbiamo dato vita ai Falling“, ha scritto Ronnie nel suo commovente post.

“Il tuo spirito resterà imbrigliato nella musica che continuerò a scrivere“, ha aggiunto Ronnie, addolorato per la morte dell’amico, “riposa in pace Derek Jones, il mio cuore è distrutto“.

L’ex frontman degli Escape the Fate, come ricordato nel suo post, era stato arrestato per percosse in una lite che finì con una sparatoria finale, con tanto di morte di un ragazzo di 18 anni. Non fu lui a sparare, ma venen comunque condannato a due anni di prigione. Proprio in carcere andò a prenderò Jones, che decise di unirsi ai Falling in Reverse, il gruppo che Radke aveva in mente di creare dopo la sua uscita dal carcere.

Chi era Derek Jones

Dal 2010 Derek era stato una delle colonne portanti dei Falling in Reverse. Il chitarrista era presente in tutti e quattro gli album della band, dal debutto The Drug in Me Is You all’ultimo, Coming Home, del 2017.

Negli ultimi anni il gruppo era tornato a farsi sentire con hit come Popular Monster e Drugs, in cui compariva anche come guest star Corey Taylor degli Slipknot. Sembrava giunto il momento del rilancio anche per Derek, che ci ha però lasciati improvvisamente, troppo presto.



