È morto Steve Priest, bassista degli Sweet: aveva 72 anni. Lo ha annunciato il collega di band Andy Scott.

Lutto nel mondo del rock inglese: è morto Steve Priest, bassista storico degli Sweet, una delle formazioni più importanti della storia del glam. Aveva 72 anni.

L’annuncio è stato dato sugli account ufficiali del gruppo da Andy Scott. Non sono state chiarite le cause del decesso. Lascia la moglie Maureen e tre figlie, Lisa, Danielle e Margaret.

Steve era rimasto nel gruppo dal 1968 al 1981, suonando in tutti i maggiori successi della band, come Ballroom Blitz e Love Is Like Oxygen.

Scrive Scott su Facebook: “Sono a pezzi in questo momento. Steve è morto. Io e sua moglie Maureen ci siamo tenuti in contatto e anche se la sua salute stava peggiorando non ho mai pensato che sarebbe arrivato questo momento. Mai. I miei pensieri sono con la sua famiglia. Era il miglior bassista con cui abbia mai suonato. Il casino che abbiamo fatto come band era così potente“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Steve-Priest-Sweet-Fanpage

Chi era Steve Priest

Bassista storico della band, Steve aveva fatto parte degli Sweet fin dalla prima ora, con una formazione che prevedeva Brian Connolly alla voce, Andy Scott alla chitarra e Mick Tucker alla batteria.

Nativo di Hayes, in Inghilterra, fu anche cantante del gruppo glam quando nel 1979 Connolly scelse di abbandonare la formazione.

Dopo un’avventura discretamente fortunata con la band americana degli Allies, Steve aveva riformato gli Sweet con altri componenti nel 2008, per una reunion che non ebbe grande successo.

Di seguito il video ufficiale di Ballroom Blitz, la hit più famosa nella storia degli Sweet, nonché uno dei brani simbolo dell’epopea glam rock che ha visto la band protagonista con artisti come David Bowie, i T. Rex di Marc Bolan e Gary Glitter:

