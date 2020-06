E’ morta l’attrice Taryn Power figlia dell’attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l’attrice Linda Christian, e sorella minore di Romina Power. E’ stata proprio la sorella a dare l’annuncio della morte. “Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9.53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia – ha scritto su Instagram -. Lascerà un vuoto immenso perché era una creaturs di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humor, generosità e amore per gli animali, la natura e i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita“. A corredo del testo Romina Power ha pubblicato un video nel quale lei e la sorella cantano insieme.

