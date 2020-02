Aveva 96 anni, da ragazza era conosciuta come “la biondina della Val Taleggio”: un nome di battaglia, quello della partigiana Piera Vitali, morta nella notte tra sabato e domenica. A vent’anni era entrata nella Resistenza come staffetta delle squadre partigiane della Val Taleggio, Valsassina e Val Brembana, arrestata e torturata dai fascisti a San Vittore, era riuscita a scappare mentre veniva portata nei campi di concentramento tedeschi. Era componente della presidenza onoraria dell’Anpi provinciale di Bergamo, ed è proprio la sua associazione ad annunciarne la scomparsa.

Nata a Settimo Milanese, in provincia di Milano, il 19 dicembre del 1923, Piera Vitali si era trasferita da bambina con la famiglia a Sottochiesa di Taleggio, in provincia di Bergamo. Da ragazza con suo fratello Vitalino partecipa alla lotta di Liberazione con il comandante Mario, Davide Paganoni, che guida l’86esima Brigata Garibaldi “Issel”. Arrestata dai fascisti, che riuscirono a scoprire la sua identità, venne torturata per fare i nomi dei suoi compagni, ma riuscì a resistere, nonostante i trasferimenti nelle carceri di Monza e di San Vittore a Milano. Il 23 dicembre 1944, pochi giorni dopo il suo ventunesimo compleanno, venne caricata su un pullman diretto ai campi di concentramento tedeschi ma, con altri partigiani, riuscì a rompere un finestrino del bus, a lanciarsi e a fuggire, tornando a casa il 30 dicembre 1944.

“Grazie Piera, che la terra ti sia lieve”, scrive su Facebook il presidente dell’Anpi provinciale di Bergamo Mauro Magistrati. I funerali si svolgono martedì 18 febbraio alle 14.45 nella Chiesa di San Rocco a San Giovanni Bianco.