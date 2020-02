E’ morto Ferdinando Ceccarini. Nando, il mio capo per 15 anni. Il Cronista, con la C maiuscola, come lo chiamava Eugenio Scalfari ogni volta che aveva bisogno di consultarlo per un fatto di cronaca che dominava quel giorno. Perché Ferdinando Ceccarini, scomparso ieri sera a 80 anni, dopo un attacco cardiaco da cui si era salvato grazie all’intervento del figlio ma poi riapparso per un trasferimento ad altro ospedale del tutto imprudente, aveva un talento raro, anche per un giornalista: aveva il fiuto per le notizie, sapeva come svilupparle e poi metterle sul giornale con una scansione che le rendeva chiare e complete.

L’ho conosciuto a Repubblica. Io giovane cronista alle prime armi, lui caporedattore chiamato da Paese Sera dove aveva fatto di tutto. Con una velocità nella scrittura, anche bella, che gli aveva fatto conquistare il nome di “Ribattuta Joe” quando da noi guidava la squadra di notte ed era capace di rifare tutto il giornale per la seconda edizione. Una qualità che aveva raggiunto come capo dell’edizione pomeridiana del grande quotidiano di via dei Taurini, nel quartiere romano di San Lorenzo. Sveglia all’alba e fattura di un numero che sarebbe stato in edicola alle 3 del pomeriggio.

Anche per questo il fondatore di Repubblica lo volle nel nostro giornale. Con la sua esperienza avrebbe formato l’ossatura di un settore che fino a quel momento era a metà tra il Politico e la Cronaca. E’ stato lì per vent’anni. Da Nando ho imparato molto, se non tutto. Come scrivere un pezzo, come cercare le notizie; il rigore nelle verifiche, nei dettagli, negli attacchi degli articoli, nella prosa asciutta ma efficace. Nella chiarezza. “Il lettore”, mi diceva sempre quando mi faceva riscrivere un pezzo, “deve capire. Scrivi come parli”.

Nando Ceccarini era un maestro, il capitano di una squadra da lui stesso formata. Ti dava fiducia e ti difendeva fino in fondo. Si assumeva le responsabilità di averti mandato su un fatto da coprire e si prendeva i rimbrotti se il giorno dopo si lamentavano di un “buco”, quello che nel nostro gergo significa non avere una notizia che la concorrenza aveva. Ti chiamava poi nel suo box, ti strapazzava se c’era bisogno ma poi ti affidava un nuovo pezzo invitandoti a fare meglio. Si infuriava, non portava mai rancore. Era allegro, pieno di ironia. Puntava su di te e da te pretendeva il massimo. Dal suo piccolo buco a vetri osservava i suoi cronisti sfogliando a ritmi impressionanti la montagna di agenzie di stampa che i commessi gli riversavano sulla scrivania.

Ha scritto, impostato e titolato migliaia di pagine che hanno fatto la storia d’Italia. Amava la sua Sardegna che raggiungeva appena poteva, così come amava sua moglie Aurora, primario oculista al San Giovanni, che ha assistito fino alla fine dopo i primi segni della Sla che l’aggrediva. Anche per questo smise di venire al giornale sebbene in pensione per “respirare quell’aria”, come mi diceva quando lo incontravo nei corridoi, “che lo faceva sentire vivo”.

Repubblica aveva la sua sede ancora a Piazza Indipendenza. Anni durante i quali il nostro quotidiano raggiunse fama e notorietà diventando il primo giornale in Italia. Questo grazie anche a colleghi come Nando. Decine se non centinaia di cronisti oggi lo piangono. Ha dato molto e insegnato tantissimo. Voglio ricordarlo nella sua forma migliore. Quando non scriveva, senza firmare, dirigeva.

Ho un’immagine che mi è rimasta scolpita. Un sabato pomeriggio, senza notizie. Ceccarini di turno, felice perché sarebbe partito per la Sardegna quella sera stessa. Riceve una telefonata da Attilio Bolzoni, all’epoca corrispondente a Palermo. La faccia diventa seria di colpo. Resta in silenzio. Disegna in pochi minuti quindici pagine. Una scansione impressionante: chiarissime, perfette. Va all’ufficio centrale che ha già saputo la notizia: Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo sono stati colpiti da un attentato. L’agitazione è immensa. Prima di lasciare la stanza della cronaca ci guarda: “Tutti mobilitati. La mafia ha ucciso Falcone”. Due inviati già erano in volo per Palermo, noi chini sulle macchine da scrivere. Il Cronista con le pagine disegnate e pronte da riempire e titolare. Uscimmo con un numero eccezionale, stracciando la concorrenza.