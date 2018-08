Addio a 'Jimmy il Fenomeno'

(fermo immagine da YouTube)

Addio a Luigi Origine Soffrano, in arte ‘Jimmy il Fenomeno’. L’attore 86enne è morto nella casa di riposo per anziani di Milano ‘La casa per coniugi’ dove era ricoverato dal 2003. L’attore era nato a Lucera, nel foggiano, nel 1932.

‘Jimmy il Fenomeno’ ha partecipato a oltre 150 film, da quelli interpretati con Totò e Aldo Fabrizi a quelli della commedia sexy all’italiana degli anni ’70. La sua caratteristica era quella di presentarsi con un modo di parlare dialettale e una risata sconclusionata. Tanti i film nei quali ha recitato tra cui ‘Il monaco di Monza’, ‘Fantozzi’, ‘La liceale nella classe dei ripetenti’, ‘Fico d’India’, ‘Il bisbetico domato’, ‘I fichissimi’, ‘Innamorato pazzo’, ‘Acqua e sapone’ e il ‘Il ragazzo di campagna’.

Nel 2010 ‘Jimmy il Fenomeno’ aveva lanciato un appello per ottenere il sussidio della Legge Bacchelli, il vitalizio a favore dei personaggi illustri dell’arte, della cultura e della scienza italiana caduti in disgrazia.