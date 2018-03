Addio a Frizzi, folla ai funerali

(foto AdnKronos)

Centinaia di persone sono arrivate alla chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma, per i funerali di Fabrizio Frizzi. Come già ieri alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche oggi sono soprattutto persone comuni ad essere arrivate con largo anticipo per rendere omaggio al conduttore, la cui prematura scomparsa ha profondamente commosso anche il pubblico televisivo che ne apprezzava la gioviale semplicità.

Poco prima delle 11, un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro del conduttore. Un mare di omaggi floreali, nel frattempo, già affolla la chiesa e il portico all’ingresso. Molte le corone inviate dalle redazioni dei programmi Rai, da ‘Unomattina’ a ‘I Fatti Vostri’. Colpisce, tra i tanti omaggi di amici e colleghi, il cuscino di lunghe rose rosa con un nastro firmato semplicemente: Rita. Probabilmente inviato dall’ex moglie di Frizzi, Rita dalla Chiesa.

Prevedendo grande affluenza di amici e colleghi ma anche di fan, su piazza del Popolo è stato allestito un maxischermo che permetterà di seguire la cerimonia funebre anche ai tantissimi che non riusciranno ad entrare in chiesa.

Forte anche l’affetto dimostrato dai lavoratori Rai nei confronti del conduttore romano. Stamattina, tra le 8 e le 10.30, oltre 1.500 dipendenti Rai hanno reso omaggio alla salma nella camera ardente allestita da ieri nella sala degli Arazzi della sede di Viale Mazzini 14. Anche la presidente Rai, Monica Maggioni, ha sostato a lungo davanti alla bara, prima che il feretro del conduttore venisse prelevato per essere trasferito alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo per i funerali, che verranno trasmessi in diretta su Rai1.