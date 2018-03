Addio a Brazelton, il pediatra americano che considerò il neonato "un essere unico e sociale"

Se il vostro bambino di pochi mesi piange di di un pianto inconsolabile alla fine di una giornata trascorsa tra passeggiate, incontri con amici e parenti, giochi e giochini non preoccupatevi. Non è detto che abbia un problema fisico. Potrebbe essere “stress”. Lo stress delle emozioni, quello che deriva dalla socialità, dalla scoperta, dall’entrata in relazione con un mondo nuovo. E’ solo un esempio per spiegare l’approccio rivoluzionario di Thomas Berry Brazelton, il pediatra americano scomparso poche ore fa a 99 anni, nella sua casa di Barnstable in Massachussetts, autore di più di quaranta libri sui bambini dalla nascita all’infanzia. E’ considerato il pediatra più influente dai tempi del dottor Benjamin Spock, per aver rivoluzionato la comprensione dello sviluppo psicologico dei neonati.

Due i manuali fondamentali, divisi per fascia d’età. “Il bambino da 0 a 3 anni”, “Il bambino da 3 a 6 anni”, pieni di consigli utili, scritti in modo comprensibile e incisivo, approfonditi e mai banali pur nella loro sinteticità.

Nato il 10 maggio 1918 a Waco, in Texas, Brazelton iniziò come ricercatore del Center for Cognitive Studies alla Harvard University, per passare poi al Children’s Hospital di Boston. Per quasi 40 anni è stato professore di pediatria clinica alla Harvard Medical School. È stato insignito dal presidente americano Barak Obama della Presidential Citizens Medal, la seconda onorificenza civile più importante degli Stati Uniti.

La scala di valutazione

Brazelton ha ideato il Neonatal Behavioral Assessment Scale (Nbas), una scala di valutazione del comportamento del neonato. Il pediatra sosteneva che il bambino nasce già con strumenti idonei a segnalare i suoi bisogni o la sua gratitudine. Per lui il neonato aveva una grande dignità – e questa è la teoria rivoluzionaria specialmente negli anni Cinquanta – era già un essere umano che interagisce con la persona che si prende cura di lui. E’ lui, l’esserino appena venuto al mondo, che in qualche modo guida il tipo di accudimento necessario alla propria sopravvivenza. Perché Brazelton ha dato dignità scientifica a ciò che le madri già sapevano: un bambino fin dai primi momenti è diverso dagli altri, ha una sua personalità e può toccare, annusare, ascoltare, e guardare, può essere consolato tenendolo in braccio, parlandogli e cantandogli qualcosa. E soprattutto, quando piange non si tratta sempre e solo di una colichetta o di qualche linea di febbre e il suo adattamento al nuovo mondo dipende anche dal modo in cui viene accudito.

I manualetti

Fra i suoi libri in italiano, anche una serie di volumetti di pronto intervento per i genitori: “Il tuo bambino e la disciplina”, “Il tuo bambino e il sonno”, “Il tuo bambino e il pianto”, “Il tuo bambino e…il cibo”, “Il tuo bambino e l’aggressività”, “Il tuo bambino e il vasino”.