Titolo: Addetto in Agenzia del Lavoro – Treviso



Azienda: Gallas Group SRL



Descrizione: del lavoro domestico, in forte espansione! Gallas Group è LEADER IN ITALIA nel settore della selezione di personale domestico… consulenza legale e amministrativa in ordine ai rapporti di lavoro Curiamo la parte commerciale attraverso proposte di…

Luogo: Treviso