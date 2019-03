Titolo: ADDETTO HR JUNIOR POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Azienda: Certform – Consulenza, formazione, lavoro



Descrizione: DESCRIZIONE Certform – Agenzia per il Lavoro per ampliamento organico è alla ricerca di un Hr Junior – Supporto… alle Politiche Attive del Lavoro La risorsa inserita si occuperà, in supporto alla Responsabile di Area di: accoglienza e presa in…

Luogo: Scafati, Salerno