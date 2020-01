Titolo: Addetti/addette magazzino abbigliamento – lavoro notturno



Azienda: NETMI Agenzia per il Lavoro S.p.A.



Descrizione: NETMI Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Bra, seleziona per negozio di abbigliamento di importante marchio…. Tipologia di contratto: si offre contratto a tempo determinato in somministrazione; Orario di lavoro: part-time Luogo di lavoro…

Luogo: San Remo, Imperia