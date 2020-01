Pensavate che il trash made in Italy fosse insuperabile? Illusi. In Spagna ci battono sotto ogni punto di vista: le telecamere dei reality arrivano ovunque, mostrano tutto 24 ore su 24 e non risparmiano nemmeno i dettagli più piccanti. Nei talk show vengono anche mostrate e analizzate le conversazioni Whatsapp e questo è successo anche per la storia tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini.



Dopo aver mostrato in diretta le sue chat con Onestini, la Molinero è partita all’attacco: “Non mi fido di questo ragazzo. Lui è un mascalzone. Lui mi ha registrata e mi ha venduto la prima occasione. Gianmarco non è innamorato di me, pensa solo ad apparire. Non mi fido di questo ragazzo, tutto ciò che vuole è la TV. Ora lui sta cercando di passare per vittima, ma non è così. Sta manipolando tutto per uscirne bene. Sta dicendo un sacco di bugie. No, non solo sola, ho la mia famiglia. Se ho un uomo? No. Non ho nessuno. Il mio amore per Gianmarco è finito e lo stesso vale per l’amore con Hugo. Adesso è davvero finita con loro”.

Gianmarco ha ascoltato lo sfogo di Adara e poi ha deciso di telefonare in diretta nel programma Sabado Deluxe. L’ex gieffino ha provato a scusarsi e a dire che la loro storia è recuperabile, ma Adara non ha voluto sentire ragioni ed ha continuato ad attaccarlo.

“Tu con me non hai avuto pazienza. Tu hai pensato solo a te stesso. Io avevo bisogno di te. Tu dove eri? Per quanto mi riguarda il mio rapporto coin lui è irrecuperabile, è finita. Tu non provi sentimenti nei miei confronti, sei solo un egoista. Registrare una conversazione privata è una schifezza. Ti devi vergognare”.

Al GF italiano è stato utile e vivace quanto un comodino, ma in Spagna baby Onestini si è dato da fare. Grazie Gran Hermano Vip.



