Ospite da Ellen DeGeneres Adam Rippon ha rivelato che la sua celebrity crush è Shawn Mendes e pochi giorni dopo l’ha incontrato ad un party degli Oscar.

Il pattinatore durante il Watch What Happens Live with Andy Cohen ha commentato i 30 secondi che ha passato con Shawn Mendes.

“Lui è molto carino e gentile. Io mi sono presentato e lui ha fatto lo stesso. Lui è davvero altissimo e molto dolce. Non posso dire nulla di cattivo su di lui. Abbiamo parlato per 30 secondi, ma posso dire che tra noi c’era una certa connessione…”

Adam sei tanto caruccio e capisco la tua cotta per Shawn, mi sento però di darti un consiglio…