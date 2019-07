Da oggi Adam El Hamami e Ramy Shehata sono cittadini italiani. E’ stato infatti ufficialmente trascritto il conferimento della cittadinanza italiana dei due ragazzi della scuola Vailati di Crema, di origine marocchina ed egiziana, che hanno contribuito a sventare l’attentato al bus a bordo del quale viaggiavano coi compagni di scuola, poi incendiato dall’autista lo scorso 20 marzo a San Donato, in provincia di Milano.

Adam E Ramy ricevono la cittadinanza italiana dalla sindaca di Crema

La cerimonia si è svolta oggi nella sala dei ricevimenti del Comune di Crema dopo che l’11 giugno il Consiglio dei ministri aveva approvato il provvedimento. “Cittadini dei nostri cuori, prima ancora che dell’Italia, un Paese che vi chiediamo di continuare ad amare e servire”, ha detto il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, rivolgendosi ai due ragazzini che lo scorso 20 marzo, con un atto che il Presidente Sergio Mattarella nei suoi decreti definisce “di alto valore etico e civico”, hanno contribuito in modo decisivo a sventare la tentata strage del sequestratore dell’autobus. La trascrizione è l’ultimo atto formale dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, il decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno, e la richiesta ufficiale dei genitori di trascrizione dell’atto avvenuta due settimane fa. Trascrizione necessaria, per esempio, per la richiesta di carta d’identità che i due ragazzi hanno già presentato all’Anagrafe dopo la cerimonia.

Nella relazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che aveva accompagnato la proposta di concessione, si leggeva: “Ritengo che i giovani abbiano reso eminenti servizi al nostro Paese, per aver contribuito, con il proprio gesto di alto valore etico e civico, a sventare la tentata strage”. Confermata anche l’assegnazione di una medaglia d’oro al valor civile all’intera scuola, “splendido esempio di generosa solidarietà e straordinaria abnegazione, orientati alla difesa del più alto valore della vita umana”.