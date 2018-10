USIAMO anche la faccia per mostrare i più svariati stati d’animo: felicità, tristezza, angoscia, ansia, dolore, piacere. Ma se alcune espressioni sono le stesse per sensazioni del tutto diverse, come possono servire da strumento di comunicazione davvero efficace? La domanda è quella che ha ispirato uno studio apparso in questi giorni sulle pagine di Pnas da parte di un team di ricercatori sparsi tra Regno Unito e Spagna, interessati a capire se davvero il linguaggio della nostra faccia sia lo stesso, per esempio, quando proviamo dolore o quando abbiamo un orgasmo. Perché non solo credenza popolare vuole che sia così, ma anche alcuni studi sembrano suggerire che dolore e piacere siano indistinguibili, almeno sulla faccia. Ma a quanto pare le cose potrebbero stare diversamente: se l’espressione del dolore sembra essere piuttosto universale, quella dell’orgasmo no, plasmata invece dalla cultura.Piacere e orgasmo sono finiti sotto la lente dei ricercatori perché rappresentano due emozioni estreme, antitetiche, e l’idea che potessero condividere lo stesso linguaggio appariva agli esperti contro-intuitiva. Allo stesso tempo questo metteva in discussione l’assunto per cui queste espressioni avessero una reale funzione comunicativa. Gli scienziati sono tornati sulla questione con un diverso punto di vista, attraverso una tecnica usata per dare una forma visiva alle rappresentazioni mentali, ovvero quei costrutti interni in base ai quali per esempio indoviniamo (o proviamo a) l’età di una persona, la provenienza, il sesso (un approccio noto come reverse-correlation). I ricercatori hanno usato questa tecnica per capire che aspetto avessero le rappresentazioni mentali delle espressioni associate al dolore o all’orgasmo in 40 persone provenienti da culture diverse (a grandi linee divise in occidentali e asiatiche). Dal momento che le rappresentazioni mentali nascono infatti dall’incontro, più o meno diretto, con l’ambiente fisico e culturale, possono essere utili per capire che cosa le persone abbiano appreso dai luoghi in cui sono nati e cresciuti.

• GLI “ACCENTI” DELL’ORGASMO

Procedendo in questo modo i ricercatori sono riusciti a modellare le espressioni associate al dolore o all’orgasmo, e successivamente hanno cercato di capire quanto queste rappresentazioni fossero distinguibili tra loro, all’interno e tra le diverse culture, anche con l’aiuto di tecniche di machine learning. A sorpresa, per le due culture analizzate, riferiscono gli autori, le espressioni facciali dell’orgasmo e del dolore sono tra loro distinte, mentre quelle del dolore condividono alcune somiglianze anche tra culture diverse, come l’abbassamento delle sopracciglia, il sollevamento della guancia, le rughe che si formano sul naso e l’allargamento della bocca. Di contro, le facce da orgasmo sembrano più legate alla cultura, con movimenti specifici per occidentali e asiatici: i primi nei momenti di estremo piacere tendono per esempio ad allargare gli occhi e ad allungare la bocca in verticale, i secondi sono più propensi a sorridere nei momenti clou. Questi accenti di orgasmo vengono però in parte combinati con un linguaggio condiviso dalle diverse culture per la stessa sensazione, come l’innalzamento delle sopracciglia o gli occhi chiusi.



• VEDO, CAPISCO

Quanto osservato lascerebbe dunque supporre che le espressioni facciali associate all’orgasmo e al dolore, entrambe estreme ma completamente diverse nel significato, possano servire davvero come mezzo di comunicazione e interazione sociale, o non sarebbero così differenti. E suggerisce come anche le espressioni più spontanee siano plasmate dalla cultura.



