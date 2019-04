Ad Amici quest’anno vale tutto ed il ferreo regolamento delle passate edizioni è ormai solo un ricordo. Dopo i colpi di scena delle scorse puntate, infatti, nel daytime andato in onda oggi ne abbiamo assistito ad un altro: il rientro in casetta (e quindi in gioco) dell’ultima eliminata, Valentina.

La ballerina era stata eliminata la scorsa puntata in una sfida diretta contro Mameli, ma al contrario dei precedenti eliminati non è tornata a casa sua, bensì ha fatto rientro nella casetta della sua squadra con la casacca rossa.

A far rientrare in gara la ballerina è stata Loredana Bertè (!) che con una lettera firmata BertèGuevara ha chiesto agli autori il rientro di Valentina per permetterle un nuovo spareggio con Mameli: questa volta però a decidere chi sarà eliminato non saranno i professori bensì il pubblico.

La mia rivoluzione in tre atti a tutela del talento doveva terminare questo sabato con l’uscita di Mameli.

E, invece, a causa di una commissione interna che sembra essere senza coscienza e in cerca di consensi facili, è uscito ancora un vero talento: Valentina.

Il pubblico ha dimostrato di essere d’accordo con me.

Ieri sera, ho avuto il rimorso di aver accettato che fosse tolto il televoto nella seconda manche; nella mia ingenuità, ho voluto ridare un po’ di fiducia alla commissione.

Ho sbagliato e voglio correre ai ripari.

Non mi faccio fregare più: non mi fermo e rilancio!

Pretendo che sia il pubblico e solo il pubblico a scegliere.

Voglio una sfida diretta, giudicata solo dal televoto, tra Mameli e Valentina.

Ho consegnato due buste: una se il pubblico preferirà Mameli e una se il pubblico preferirà Valentina.

Le buste saranno aperte in diretta solo dopo la chiusura del televoto, una volta annunciato il vincitore.

Fidatevi di me e seguitemi fino alla fine.



Io sono cresciuto con Amici che è un programma che amo ed è per me una sofferenza vederlo trattato così.