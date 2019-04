Ad Amici quest’anno, come dimostra il reintegro dell’ultima eliminata Valentina, vale tutto ed anche Alessandra Celentano sembrerebbe essere abbastanza piena di questo regolamento che Loredana Bertè avrebbe il potere di modificare, considerando quanto visto in queste ultime settimane.

Loredana Bertè, che firma i suoi comunicati stampa con BertèGuevara (alludendo proprio a Che) e che gli autori della trasmissione chiamano “giudice rivoluzionario”, già nelle scorse puntate aveva infatti chiesto (e ottenuto) alcune modifiche di votazione durante le prove, come ora ha ottenuto il rientro in casetta di Valentina per un nuovo spareggio con Mameli, giudicato questa volta solo dal pubblico a casa e non più dai professori.

Modifiche che Alessandra Celentano ha sempre contestato e se la scorsa volta ha commentato così:

“Loredana Berté accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa infondata: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza! Loredana Berté, nella sua proposta, dice che se il pubblico non le darà ragione cambierà posizione su Jefeo. Mi chiedo su quali basi lo farà… Il suo giudizio, come tale, non dovrebbe rimanere lo stesso invece che modularsi sul pensiero del pubblico? E perché mettere a rischio Alberto, cosa che ammette che in realtà non vorrebbe mai fare? Se cambierà le sue scelte tenendo presente l’esito del televoto allora farà esattamente quello di cui sta accusando noi professori! Che ognuno facesse ciò che ritiene giusto in base alle sue competenze o ad un gusto personale artistico che è insindacabile. Già che ci sono consiglio al giudice Loredana Berté di esprimersi sui danzatori seguendo il suo gusto personale e non ponendosi come persone competente sulla danza quale non è, come si evince dai suoi commenti. Non basta avere assiduamente frequentato il teatro o essere una cantante o showgirl per considerarsi del mestiere della danza! Io non mi permetterei mai di giudicare un cantante considerandomi un tecnico.

Questa settimana è stata più dura:

“Ogni mattina ti svegli e non sai mai cosa Loredana Bertè penserà della giuria di Amici. Sì, perché lei una settimana, quando viene eliminato l’allievo che vuole lei, ci GIUDICA e dice che siamo professori giusti e competenti, la settimana dopo, quando non è d’accordo sull’eliminazione, continua a GIUDICARCI disonesti, ipocriti, ingiusti e senza coscienza. Se escono Alvis o Jefeo siamo bravi, se esce Valentina siamo disonesti. L’opinione di Loredana Bertè su noi Prof. è MUTEVOLE COME IL VENTO.

L’unica cosa che non cambia mai invece è che, nella danza, lei non è in grado di dare giudizi tecnici ma dovrebbe limitarsi invece a commenti soggettivi come, peraltro, faccio io nel canto”.

Ribadisco: che sta succedendo ad Amici che tanto abbiamo amato?