Acuto di Higuain, il Milan si salva a Cagliari

(Fotogramma/Ipa)

Prima il gol del brasiliano Joao Pedro, tornato in campo dopo sei mesi. Poi il pareggio di Gonzalo Higuain, che segna la sua prima rete con la maglia rossonera. Alla Sardegna Arena finisce 1-1 tra Cagliari e Milan. Il primo tempo è dominato dai sardi, che si portano in vantaggio dopo appena 4 minuti e sfiorano il 2-0 con un palo di Barella. Poi comincia l’assedio del Milan. L’intervento di Higuain, dopo appena 10 minuti dall’avvio della ripresa, permette ai rossoneri di salvarsi. Ma il primo sigillo stagionale del Pipita non basta per accontentare Gattuso. “L’inizio è stato imbarazzante, è un aspetto che dobbiamo migliorare – ha dichiarato l’allenatore rossonero ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Se poi vai sotto 2-0 questa partita non la recuperi più, quindi non dobbiamo pensare alle cose che abbiamo fatto di buono che pure ci sono state. L’inizio è stato sbagliato proprio dal punto di vista dell’atteggiamento – ha aggiunto Gattuso – A noi piace giocare, ma se vedi che non puoi farlo devi resettare per qualche minuto e poi ricominciare”.