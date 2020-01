Attenti ai denti con quella frizzante

MANGIARE meno e bere di più è il classico buon proposito di ogni gennaio. Ma se mangiare meno è arduo per chiunque, per alcuni è dura anche bere di più, perché l’acqua non piace a tutti, e per molti i famosi 6-8 bicchieri al giorno raccomandati dai medici equivalgono a una tortura. Capita allora che i bevitori riluttanti si dissetino con acqua frizzante, che è più sapida e va giù meglio di quella liscia. Ma bere liscio o bere gassato è la stessa cosa? Hanno risposto alla domanda sulle pagine della rivista The Coversation Nicola Innes docente di odontoiatria pediatrica e Suzanne Zaremba nutrizionista, entrambe in forze all’University of Dundee, in Scozia.

L’acqua gassata è un’acqua ricca di anidride carbonica, la CO 2 , che è un gas. Se la CO 2 è presente già quando sgorga dalla sorgente si dice che l’acqua è effervescente naturale, quando invece l’anidride carbonica viene addizionata al prodotto al momento dell’imbottigliamento tramite un processo che si chiama carbonazione si dice frizzante artificiale. La CO 2 in acqua produce H 2 CO 3, cioè acido carbonico, che ha un pH con un valore tra 2 e 3, acido appunto (il pH dell’acqua liscia è neutro, pari circa a 7). L’acido carbonico fa due cose, la prima è piacevole: stimola i recettori presenti nel cavo orale dando la nota sensazione dissetante, di freschezza e di istantaneo benessere tipica delle bibite gassate (non solo dell’acqua). Una sensazione che comunque è momentanea, dura qualche secondo.



L’erosione dello smalto



L’altro effetto invece, l’acido carbonico lo esercita sullo strato più esterno dei denti, lo smalto, un materiale particolarmente ricco di minerali come il calcio o il fosforo e che protegge la dentatura. Se si consuma acqua gassata d’abitudine – o anche bibite gassate, light o zuccherate che siano con un pH di regola ancora più acido dell’acqua addizionata – lo smalto può demineralizzarsi, cioè perdere parte dei suoi mattoncini. Questa demineralizzazione dovuta all’acidità provoca la formazione di piccoli pori sulla superficie dentale, pori che inizialmente sono microscopici e si possono colmare fornendo minerali dall’esterno, per esempio – dicono le due ricercatrici – tramite dentifrici ad hoc. Ma che oltre un certo livello non si riesce più a chiudere, perché si dissolvono più minerali di quanti se ne possano fornire, e lo smalto si deteriora definitivamente.

L’acqua gassata sopprime l’appetito?



Le due esperte dicono che on line (ma è facile verificarlo da sé) c’è chi dice che l’acqua frizzante agisca come un soppressore dell’appetito, in pratica facendo sentire sazi e quindi aiutando a mangiare meno e a perdere peso (ecco di nuovo i buoni propositi…) . In realtà l’acqua frizzante – ricordano- rimane nello stomaco quanto quella senza gas. Anche quando viene bevuta durante i pasti – ragionano – lo stomaco si svuota alla stessa velocità con la quale si libera pasteggiando con acqua senza bollicine.



Con o senza gas l’acqua è meglio delle bibite

L’acqua pura disseta, non ha calorie, è economica, non danneggia i denti. L’acqua è una scelta di salute. Tuttavia va detto che l’acqua frizzante è certamente una scelta più salutare delle bevande analcoliche zuccherate visto che “si stima – come ricordano Innes e Zaremba – che le bevande analcoliche contribuiscano per circa il 25% all’assunzione di zucchero negli adulti e aumentino l’acidità orale. Mentre “la maggior parte delle acque gassate – riprendono – non contiene zuccheri aggiunti”.

Ma bibite a parte, e concludendo: se l’acqua liscia proprio non va giù, va bene anche quella gassata, che mantiene ugualmente idratati e può essere un’alternativa più gustosa. A patto, secondo le autrici, di “tenere presente quanto spesso la bevi, per la salute dei denti”. Insomma ancora una volta fondamentale è la misura, la frequenza del consumo degli alimenti, perché in genere, e anche in questo caso, è raro che uno vale uno.