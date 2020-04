Achille Lauro ha trovato un’accordo con la Sony, dopo la diatriba nata dall’annuncio del suo passaggio alla Warner: ecco il comunicato.

Il 31 marzo si è chiusa ufficialmente una piccola telenovela che ci aveva accompagnati nelle ultime settimane: quella che vedeva contrapposti Achille Lauro e la sua ex etichetta, la Sony Music.

Le parti hanno finalmente trovato un accordo, dopo il passaggio del cantautore alla Warner come direttore creativo di Elektra Records. Un accordo che soddisfa tutti e che lascia aperta la porta a future collaborazioni. Ecco il comunicato ufficiale.

Achille Lauro e la Sony: trovato l’accordo

Con un lungo comunicato, Lauro e la Sony hanno annunciato di aver trovato un’intesa in questo momento estremamente delicato per le attività culturali.

Un’intesa che, specificano, soddisfa entrambe le parti e pone fine all’accordo discografico che legava Lauro alla major.

“Viene sottoscritto un accordo transattivo curato dai legali delle rispettive società“, si legge nel comunicato, “in cui sono stati chiariti tutti i punti che regolamentano la fine del rapporto anche dal punto di vista economico. Soddisfazione da entrambe le parti tra le quali, comunque, non si escludono futuri e nuovi rapporti di collaborazione“.



Achille Lauro

Lauro passa alla Warner

Il caso diplomatico era esploso quando, subito dopo il Festival di Sanremo 2020, l’artista romano aveva dichiarato di aver firmato un contratto la Elektra Records, di cui è diventato il direttore creativo.

Una notizia che aveva creato più di un malumore, visto che fino a quel momento il trapper era legato da un accordo di licenza con la Sony, major rivale della Warner, società che include anche la Elektra.

Ecco perché i rispettivi legali hanno dovuto sedersi a un tavolino per cercare di dirimere una questione che poteva diventare spinosa. La soluzione per fortuna è stata però trovata in poche settimane, e ora Lauro può finalmente pensare solo ai suoi nuovi progetti.

Di seguito il video di Me ne frego: