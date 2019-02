Sette canzoni sovrapposte a ‘Rolls Royce’ per dimostrare che la traccia non è un plagio. Questa l’idea del collettivo PSNZZT, che ha lanciato su Youtube una particolare versione del brano sanremese di Achille Lauro, al centro delle polemiche dalla prima serata del Festival.

“Sette sono i produttori che han scritto Rolls Royce di Achille Lauro – scrive il collettivo, di cui fa parte anche il producer Nikita -, sette canzoni abbiamo usato per dimostrare che è un mix-mashup e non un plagio! Grazie a: King krule, Jamie xx, Smashing Pumpkins, Pulp, The Strokes, The Vaccines, Chemical Brothers, Achille Lauro”, si legge nella descrizione del video che elenca le ‘fonti’ cui il brano renderebbe omaggio.

