Achille Lauro parla delle polemiche che lo hanno investito per essere stato invitato al Premio Tenco.

Achille Lauro dice la sua sulla polemica che lo ha visto indirettamente coinvolto riguardo alla sua partecipazione al Premio Tenco. Negli ultimi giorni ha infatti tenuto banco la manifestazione del Teatro Ariston dedicata alla musica cantautorale italiana per ragioni non direttamente legate alla musica.

In particolare, ha fatto rumore la presa di posizione della famiglia di Luigi Tenco, che si è distanziata dalle scelte degli organizzatori della manifestazione, compresa quella di invitare Lauro. E oggi lo stesso trapper romano è intervenuto sulla questione, smorzando i toni.

Achille Lauro parla di Luigi Tenco

Nella conferenza stampa di oggi, Lauro è stato interrogato proprio sulla questione, ma non si è scomposto, mantenendo i toni della polemica piuttosto bassi.

“Lo so che può sembrare strano a molti, ma io scrivo canzoni, scrivo le mie canzoni, sono un cantautore“, ha dichiarato l’artista, aggiungendo, “questa polemica è brutta perché chi l’ha fomentata non conosce il mio percorso artistico“.

Parlando di Luigi Tenco, l’artista romano ha proseguito così: “Credo di avere qualcosa in comune con lui: sono un incompreso. Prima di attaccarmi bisognerebbe informarsi: sono certo che chi ascolterà la mia musica troverà musica di livello, anche con testi profondi e con arrangiamenti importanti“.



La polemica della famiglia di Luigi Tenco

A far propendere la famiglia del compianto cantuatore di Cassine per la presa di posizione netta è stata la scelta della direzione artistica del Tenco di affidare ad Achille Lauro la canzone che dà il via alla kermesse, Lontano, lontano.

