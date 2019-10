Achille Lauro condurrà con Pilar Fogliati l’Extra Factor, il late night show che seguirà ogni Live della nuova edizione del talent.

Achille Lauro entra nella squadra di X Factor. Il trapper e cantautore romano sarà alla guida del late night show che seguirà ogni puntata Live del talent di Sky: l’Extra Factor. Ad affiancarlo ci sarà l’attrice Pilar Fogliati.

Un ingresso, quello di Lauro nel team di X Factor, che in qualche modo era già stato anticipato diverse settimane fa, quando si era fatto il suo nome come possibile nuovo giudice. Alla fine la scelta è ricaduta su Sfera Ebbasta, ma chissà che dopo la conduzione dell’Extra Factor non possa arrivare nei prossimi anni una ‘promozione’ per l’artista di Rolls Royce.

Achille Lauro presenta l’Extra Factor 2019

In sede di presentazione dei Live di X Factor, Achille Lauro ha parlato di quello che sarà lo show da lui condotto insieme a Pilar Fogliati.

Sarà a quanto pare uno spettacolo divertente e leggero, ricco di ospiti. “Sarò buono e amico di tutti. Non sono qui per giudicare nessuno, anche perché ho passato quello che stanno passando i concorrenti in queste settimane“, ha spiegato Lauro, aggiungendo, “i ragazzi devono sapere che questa è solo una piccola parte del loro percorso artistico, che è molto più ampio: anche se qui non dovesse andare bene, non è affatto detto che il successo debba esservi necessariamente precluso“.



Achille Lauro a X Factor?

Dopo l’addio di tre giudici su quattro, uno dei primi nomi che si era fatto con insistenza per il ruolo di nuovo coach a X Factor fu proprio quello di Achille Lauro, fresco di fortunata avventura a Sanremo.

Alla fine, Lauro non è riuscito a sedersi al tavolo dei giudici ma, dopo aver recitato il ruolo di ospite nelle scorse settimane, si è appropriato della guida dell’Extra Factor. Dimostrazione di quanto gli organizzatori del talent abbiano grande stima di uno dei personaggi più discussi della musica italiana.

