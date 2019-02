Striscia la Notizia continua la sua crociata contro Achille Lauro. Ieri sera il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda alcuni filmati davvero assurdi del trapper che – oltre ad offendere e minacciare alcuni fan – durante i suoi concerti sembra tiri calci e pugni a dei ragazzi del pubblico. “Zitto, a cuccia, mangia da una ciotola”, “Ragazzino di m***a”, “Ti ammazzo. A regazzino, buschi”, queste sono solo alcune delle frasi pronunciate da Achille Lauro.

Minacce e botte a parte, la cosa più trash di questi video sono gli insulti con l’autotune…



Io mi chiedo come facciate ad idolatrare uno come Achille Lauro che prende a calci e pugni il pubblico e si sente il Dio in terra con canzoni di merda. #Pomeriggio5

il tea di oggi: a me Achille Lauro non sembra così angioletto come lo state disegnando, non si fa problemi a tirare calci o pugni a gente che è presente ai suoi concerti

— 🤯 (@miniIocaIe) 13 febbraio 2019