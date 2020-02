Achille Lauro è stato nominato direttore creativo di Eletktra Records, la casa discografica leggendaria che ha lanciato artisti come gli AC/DC.

Prima trapper, poi rockstar moderna, quindi novello David Bowie. La carriera di Achille Lauro sta bruciando le trappe, e ora viene impreziosita da un nuovissimo ruolo di prestigio: è stato nominato direttore creativo (Chief Creative Director) di Elektra Records/Warner Music Italy.

Una grande novità per l’artista, che in qualche modo era già stata anticipata dalla sua collaborazione con Nahaze, la prima artista italiana a firmare appunto per l’Elektra.

Achille Lauro direttore creativo di Elektra

L’Elektra Records, che fa parte del gruppo Warner Music Italia, è dunque pronta ad accogliere Lauro come direttore creativo. Al contempo Lauro ha anche firmato un contratto con la Warner/Elektra per le sue prossime produzioni musicali.

Un doppio salto che rende onore a uno degli artisti più internazionali della nostra scena attuale. D’altronde, va sottolineato come il cantante di Me ne frego sia il primo in Italia ad avere un ruolo creativo in un’etichetta multinazionale.

Questo il suo annuncio sui social: “Sono entusiasta di iniziare come nuovo Chief Creative per Elektra Records/Warner Music Italy, l’etichetta di superstar come Jim Morrison, i Doors, i Queen e gli AC/DC“.

Achille Lauro all’Elektra, l’etichetta di Doors e AC/DC

L’Elektra è un passo importantissimo nella carriera di Lauro. Basti pensare che sotto questa etichetta discografica sono passati, e sono stati lanciati, artisti del calibro dei Doors, dei Queen e degli AC/DC, oltre ai più recenti Panic! At the Disco, Tones and I e Twenty One Pilots.

Questo il commento di Marco Alboni, CEO di Warner Music Italy: “Achille Lauro è un artista atipico nel panorama italiano. La sua creatività e tutta la sua produzione artistica si riferiscono ad un modello nuovo nel settore della musica. Fin dai nostri primissimi incontri abbiamo capito che il nucleo della nostra partnership sarebbe andato nella direzione dello sviluppo di nuovi progetti insieme sotto l’imprint Elektra Records per Warner Music Italy“.