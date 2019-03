Achille Lauro, nuovo album in arrivo: ecco la data di uscita e tutte le informazioni sul nuovo progetto del trapper.

Achille Lauro sta per lanciare un nuovo album. Dopo la partecipazione a Sanremo 2019 con Rolls Royce e le tante polemiche che hanno accompagnato l’avventura del trapper in quelle settimane, è in arrivo un nuovo disco di inediti.

Già negli scorsi giorni l’artista aveva fatto intendere che qualcosa stesse bollendo in pentola. Oggi ha però finalmente sciolto le riserve, confermando la data di uscita del disco, pur senza confermare il nome del nuovo progetto.

Achille Lauro, nuovo album: la data di uscita

Negli scorsi giorni Achille Lauro aveva svuotato il suo profilo su Instagram, caricando solo alcune citazioni bibliche e mostrando foto enigmatiche come quella di un neonato nel grembo materno. Oggi ha svelato l’arcano, caricando una foto con una stella stile Hollywood Walk of Fame e la scritta 12 aprile 2019.

Il disco arriva a un anno di distanza da Pour l’amour, album che conteneva collaborazioni di prestigio come quelle con Cosmo e Gemitaiz. Riguardo a questo nuovo lavoro, negli scorsi mesi l’artista aveva solo anticipato che seguirà il filone del pezzo di Sanremo. Che sia un disco pop rock più che trap?

Di seguito il post pubblicato su Instagram:

Achille Lauro in tour nei club

In questo 2019 ricco di impegni, Achille Lauro sarà protagonista dal mese di maggio di un tour nei club italiani. Partirà il 10 dalla Casa della musica di Napoli; l’11 maggio sarà a Roma, all’Atlantico Live; il 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino).

Il 19 maggio sarà protagonista al Fabrique di Milano, il 23 alla Tuscany Hall di Firenze, il 24 al Pala Estragon di Bologna. A giugno approderà invece a Barzio (Lecco) per il Nameless Music Fest, il 7, mentre il giorno dopo sarà al Core Festival di Treviso. Infine, a luglio, il 25, si esibirà al Castello di Udine con Madman.

