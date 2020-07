Se Elodie con Ciclone ha reso omaggio all’omonimo film di Leonardo Pieraccioni, Achille Lauro con la sua Bam Bam Twist ha citato il film Pulp Fiction nella celebre scena del ballo fra Uma Thurman e John Travolta, qua interpretati dalla coppia (anche nella vita) Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Sono innamorato pazzo delle citazioni dei video musicali ai film.

Achille Lauro | Bam Bam Twist | Testo

Malandrino, chiodo giallo e zaffiro bluette

Yeah, è lo zoo di Berlino

La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me

Sei più bella dal vivo

Lei che balla è la donna del boss

Davanti un jukebox

Tarantino

Con quei bravi ragazzi, il delirio e De Niro

Ci balliamo

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Modella e amore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Adrenalina, siamo sopra il bancone

Io e te, io e te

Sì sì, è una rapina

Svuoto le tasche e mi riempio di te

Sì, donna bambina

E’ una Madonnina che piange per me

Ma poi mi rovina

Ed io che so farmi rovinare da te

Ci balliamo

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Modella e amore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Oh sì, bam bam

Bam bam…

E’ un’overdose di rose, mi amor

E’ una danza tra scheletri, scheletri

Una pallottola dal mio jukebox

Stiamo dando fuoco ai sedili

a una cabrio rosa, mi amor

Questa è vita per noi

Non c’è città che basti per noi

La tua gonna è Las Vegas

Toglila e poi

Diremo solo il ricordo che ho rimosso

Fammi fuori

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Modella e amore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam ba

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Ci balliamo

Bam bam, bam bam

Modella e amore

Bam bam, bam bam

Fammi fuori

Bam bam, bam bam

Oh sì, bam bam

Bam bam…