Achille Lauro, Ma il cielo è sempre più blu: la nuova versione del classico di Rino Gaetano proposta su Instagram dal trapper romano.

Achille Lauro rilegge, a modo suo, Ma il cielo è sempre più blu, il capolavoro più famoso e amato della carriera di Rino Gaetano. L’artista romano ha voluto omaggiare con una cover molto particolare un grande classico della musica italiana, pubblicandone il video sui social.

“È una versione che credo rispecchi la nostra generazione e il nostro tempo, nella mia visione malinconica ma speranzosa“, ha scritto il cantautore su Instagram. Di certo il risultato è destinato però a far discutere, soprattutto perché Lauro ha voluto mettere mano anche al testo.

Achille Lauro, Ma il cielo è sempre più blu: la cover

Non è nuovo a discutibili riletture di grandi classici della nostra musica, Lauro. Tutti ricordiamo ancora la sua versione di Lontano lontano di Luigi Tenco proposta dal vivo al Premio Tenco nell’ottobre 2019.

Stavolta ha però voluto superarsi, regalando ai fan una sua lettura di Ma il cielo è sempre più blu, un brano immortale della nostra canzone: “L’ho registrata in presa diretta con un registratore a bobine, una chitarra 12 corde, un basso acustico e tre microfoni; ho pensato che così magari avrebbero fatto nel ’75 il grande Rino con i suoi amici“.



Achille Lauro

Ma il cielo è sempre più blu: la versione di Achille Lauro

Tra le modifiche al testo apportate da Lauro possiamo ascoltare nella sua versione queste: “Chi muore da star, chi muore per caso, chi vive da solo, chi si tiene per mano… Chi sogna i milioni, chi vive per strada, chi siede sul trono, chi non ha avuto casa… Per chi ha avuto tutto sì ma senza pagarlo, per chi vivendo ha tutto sì ma senza pagarlo, chi ha solo l’amore, chi non serve nient’altro“.

Insieme a lui in questa cover ci sono due dei suoi collaboratori di fiducia, i producer Frenetik&Orang3 e Gow Tribe. Ecco il risultato: