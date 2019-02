“Nessuno conosce la mia vera storia. Non voglio essere un buon esempio. Io sono un buon esempio“. In un lungo post su Instagram Achille Lauro sembra rispondere a tutte le critiche piovutegli addosso durante il festival di Sanremo per il suo ‘Rolls Royce’. E lo fa raccontando proprio un po’ della sua storia: “Sono figlio di gente onesta, il secondo di due fratelli. Mia madre é sempre stata una persona altruista, generosa, longanime. Abbiamo vissuto con altri bambini perché mia mamma prendeva in casa figli di famiglie in difficoltà, anche quando possibilità non ne aveva. Siamo figli di chi ha dedicato tutta la propria vita al lavoro, a cui tuttavia per tanti anni nessuno ha mai riconosciuto nulla”.

Fonte