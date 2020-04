Tre settimane fa Achille Lauro su Instagram ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, 16 Marzo.

“Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza.

L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata.

Come il mese dei nuovi amori.

Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più.

Come me.

“16 Marzo”

In uscita ad aprile. Ho sempre curato con attenzione maniacale tutto ciò che riguardasse la mia musica: dalle parole dei miei brani, alla direzione delle produzioni musicali, all’immaginario visivo, ma soltanto adesso assaporo la libertà di forgiare la musica a mia immagine e somiglianza. Sono mesi che non dormo. Sono ossessionato dal creare. Ho trovato “il me” che ho sempre cercato. In questi giorni di isolamento, che mi hanno costretto ad un processo introspettivo e di meditazione profonda, ho trovato la forza di creare arte e di dare vita a questo brano, 16 Marzo, che descrive l’attuale urgenza simbiotica di raccontare una nuova fase della mia eterna rinascita con un nuovo linguaggio, libero e liberato. Mai come questa volta sento la mia musica così mia”.

Stanotte è stata rilasciata la nuova canzone del vero protagonista del Festival di Sanremo 2020. Per quanto mi riguarda Achille ha fatto nuovamente centro, mi sono bastati 2 ascolti per apprezzare questo singolo, che mi piace anche di più di ‘Me Ne Frego’.

“Ti rinnamorerai a marzo ohh ohh ohh”…

Achille Lauro: 16 Marzo, il testo.

Te ne vai come se non fosse niente

come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente

più niente di me

Te ne vai sbatti la porta e intanto

ho capito già te ne stai andando

Tanto ormai per te non piango più

fallo te

Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono i non si può

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente

Da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esisteste qualcun’altro uguale a me

Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E che non sai che cosa sono i non si può

Te ne freghi tanto

No non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

no non è mai non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

ohh ohh

il 16 marzo

ohh ohh

il 16 marzo

Me ne vado come fossi pazzo si pazzo di te

Me ne vado perchè ne ho voglia

Un pò perchè

Pechè per te l’amore dura 1 anno

Perchè te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando

Come me

Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

Tu che non sai che cosa sono i non si può

Te ne freghi tanto

No non lo sai cosa vuoi

Cosda stai cercando

no non è mai non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

ohh ohh

il 16 marzo

ohh ohh

il 16 marzo