Achille Lauro e Vasco Rossi si sono incontrati e stretti la mano in Puglia, dove il rocker si è relegato per le prove del tour 2019.

Vasco Rossi e Achille Lauro si sono incontrati in Puglia. Lo ha testimoniato attraverso un breve video sui social lo stesso rapper romano, emozionato e molto orgoglioso di aver stretto la mano a uno dei suoi idoli dell’adolescenza.

D’altronde, Lauro non ha mai nascosto di vedere nel Vasco anni Ottanta uno dei suoi modelli principali, come testimoniato anche dall’atteggiamento avuto sul palco dell’Ariston. Ecco la sua descrizione dell’incontro più emozionante della sua carriera.

Achille Lauro con Vasco Rossi su Instagram

“Volevamo duettare con una rockstar e Vasco non sarebbe mai venuto“, aveva dichiarato Achille Lauro qualche giorno prima di Sanremo, quando aveva ‘ripiegato’ su Morgan per il duetto su Rolls Royce.

Vasco Rossi

Ma pochi mesi dopo l’artista ha potuto comunque realizzare il suo sogno d’incontrare il Blasco. In occasione di una tappa pugliese del suo instore tour, Lauro ha infatti approfittato della contemporanea presenza nel tacco d’Italia di Vasco per le prove del tour 2019 per andare a trovarlo e stringergli finalmente la mano.

Queste le parole con cui ha raccontato le sue emozioni per questo evento su Instagram: “Ricordo quando non avevamo nulla e sognavamo di farcela, svegli fino a notte fonda ad ascoltare Siamo solo noi, o quando in macchina di notte abbandonati ci sparavamo Angeli immaginandoci una vita diversa. Sono ricordi di periodi difficili dove le canzoni di Vasco ci hanno aiutato come farebbe un fratello“.

Parole cariche di significato che hanno accompagnato questa breve clip:

Tutti pazzi per Lauro

Per Lauro questo è proprio un periodo d’oro. Dopo le parole d’elogio dello stesso Vasco e la realizzazione del sogno d’incontrarlo, oltre alla sua prima volta sul palco del Primo Maggio, il trapper si è preso in queste ultime ore anche i complimenti di un altro mostro sacro della nostra musica:Laura Pausini.

Su Twitter la cantante di Solarolo ha rivelato che le piace tutto di Achille: come canta, come scrive, come si propone. Addirittura si è definita una ‘fan fan fan’. Un’apertura davvero clamorosa, che magari anticiperà una collaborazione in grado di portare Lauro dove fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato inimmaginabile.