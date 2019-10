Continuano le polemiche sulla presenza di Achille Lauro al Premio Tenco. Dopo l’attacco di Francesco Baccini è intervenuto Morgan.

La performance di Achille Lauro al Premio Tenco, con una Lontano, lontano che ha lasciato più di qualche perplessità, ha acuito le polemiche riguardanti la presenza della nouvelle vouge del cantautorato italiano a un evento dedicato alla musica cantautorale generalmente ritenuta alta.

L’ex trapper romano è stato duramente attaccato da Francesco Baccini, che lo ha definito ‘un pagliaccio travestito da artista’. E a sostegno della stroncatura del noto cantautore sono arrivate anche le parole di un artista che con Lauro ha anche duettato: Morgan.

Premio Tenco, Morgan dà ragione a Baccini su Achille Lauro

Ovviamente, Morgan non ha condiviso il giudizio di Baccini su Achille Lauro in toto, ma sulla sua performance al Tenco sì. Spiega il cantautore: “Francesco ha sparato a zero sui social? Ha fatto bene. La performance di Lauro è andata male. Questo potrebbe servirgli di lezione. Lui aveva studiato, ma è un insicuro schiacciato dalla sua stessa insicurezza. E quando fanno successo, gli insicuri cercano di ovviare all’insicurezza con grandi produzioni, tanti assistenti e mille prove. Ma (per mettersi ul palco) la musica bisogna padroneggiarla“.

Morgan ha però voluto difendere Lauro dagli attacchi degli eredi di Luigi Tenco, affermando che dovrebbero starsene buoni e pensare invece a restaurare l’opera del cantautore genovese d’adozione, uno dei geni della nostra musica.



Morgan

Fiorello e Malgioglio difendono Achille Lauro dopo il Tenco

L’attacco diretto di Francesco Baccini, che ha trovato il plauso parziale di Morgan, non è invece piaciuto ad altri nomi dello spettacolo italiano. Tra questi Fiorello, che ha invitato Baccini a cantare Tenco in radio da lui. Invito raccolto senza problemi dal cantautore nativo di Genova, che ha dedicato un intero album tributo a Tenco rivistando alcune delle sue canzoni.

Oltre a Fiorello, anche Cristiano Malgioglio ha voluto prendere le parti di Lauro, affermando che Baccini è rimasto indietro e che bisogna aprirsi alle nuove generazioni.

Questa la controversa esibizione di Lauro al Tenco:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL