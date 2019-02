Ieri sera Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro ad Achille Lauro, a causa del testo della canzone che il trapper ha portato a Sanremo.

Secondo Striscia la Notizia, ‘Rolls Royce’ sarebbe un’inno alla droga. Pare infatti che un tipo di ecstasy si chiami proprio ‘Rolls Royce’.

“Guarda, dovrei darti io il tapiro perché mi sembra proprio una cosa surreale. Questa è una cosa alquanto ridicola. Io posso dire una cosa? Secondo me, invece di inventarti queste scemenze per avere pubblicità, dovresti pensare a quello che c’è dietro la musica, il sacrificio, che l’Italia ha bisogno di arte e di cultura. Ma quale droga? Rolls Royce è una macchina. Fate riderissimo. Fai ridere. La canzone parla di star mondiali, dei più grandi artisti e musicisti. Sei un ignorante, ti meriteresti il tapiro perché sei una persona che non dà, che sopprime la cultura in Italia. Io mi rendo conto che tu sei un ignorante, Rolls Royce è una macchina, è uno status symbol. Ti posso consegnare io il tapiro, al tonno più grande d’Italia?”.

Achille Lauro colpisce e affonda Staffelli, vaffanculo a Striscia la Notizia che pensa ancora di essere un programma degno di essere mandato in onda, siete ridicoli #Sanremo2019 pic.twitter.com/OcNm4jwAKm — Not Your Baby (@unfears) 8 febbraio 2019

Anche Matteo Salvini e Emis Killa hanno detto la loro sul caso “Achille Lauro”.

“Mi fa schifo solo l’idea. – ha dichiarato Salvini – Mi sembra che stia ammiccando. Non sta parlando della macchina, lui sta parlando di un’altra roba. Ho qualche dubbio, anche perchè cita qualche personaggio che in passato ha usato, o abusato, strausato e stra-abusato e non è finito bene. Sono quasi tutti morti”.

Stanotte ho fatto un incubo. Ero Valerio staffelli.

— Emis Killa (@RealEmisKilla) 9 febbraio 2019

Non avendo mai comprato una canna o nemmeno un pacchetto di sigarette, io di TROCA ne so meno che di calcio e non posso dire la mia sulla questione. Quindi non so se abbiano ragione Striscia e Salvini o Emis e Achille

Una cosa è certa, questa polemica è trash surreale, tra il fratello di Youn Signorino e la sua canzone, Salvini che sente il bisogno di dire la sua ed Emis che lancia shade a Striscia…