Achille Lauro a Sanremo 2020 con Me ne frego: l’ex trapper romano torna sul palco dell’Ariston stavolta con i favori del pronostico.

Incredibile ma vero. Dodici mesi dopo il suo debutto a Sanremo tra mille polemiche, Achille Lauro si toglie la soddisfazione di tornare sul palco che ne ha amplificato al massimo la fama. E stavolta non solo per provocare, ma anche per puntare alla vittoria. D’altronde, i bookmaker lo danno per possibile favorito, e non a torto.

Certo, molto dipenderà dal brano che presenterà, e il titolo in tal senso non è passato certo inosservato: Me ne frego.

Achille Lauro: Me ne frego

Brano scritto e composto da Lauro, che si presenta dunque stavolta come vero e proprio cantautore, Me ne frego ha già fatto gridare allo scandalo. Per alcuni si tratta infatti di un pezzo di stampo fascista, visto il titolo che riprende uno degli slogan preferiti nel ventennio mussoliniano.

Ma sembrano obiettivamente accuse premature per una canzone di cui al momento non si conosce nulla, se non il titolo. Insomma, il classico chiacchiericcio pre Sanremo, che crea scandali anche laddove non ce ne sono ma contemporaneamente aumenta a dismisura la curiosità.



Achille Lauro a Sanremo

Come è ormai risaputo, per Lauro questa non sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. Con Nigiotti è infatti uno dei due artisti confermati dal cast dello scorso anno.

Anche per questo i bookmaker lo danno come possibile favorito. Nel 2019 con la sua Rolls Royce creò scandalo ma ebbe obiettivamente anche un grandissimo successo, riuscendo piano piano a far ricredere anche i più scettici (memorabile la sua performance nella serata dei duetti con Morgan).

Difficile dunque pensare che nel 2020 la sua presenza possa essere accolta ancora con diffidenza. Lo scoglio l’ha superato, e tutto lascerebbe presupporre che stavolta Lauro vada all’Ariston per raccogliere quanto seminato lo scorso anno. Riuscirà nella sua impresa? Lo scopriremo a breve. Intanto ci riascoltiamo Rolls Royce:

