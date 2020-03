Achille Lauro, 16 marzo: il nuovo singolo del cantautore romano dopo Me ne frego, il brano presentato a Sanremo 2020.

Ha aspettato il 16 marzo Achille Lauro per annunciare il suo nuovo singolo, che s’intitola appunto 16 marzo. L’artista romano, reduce dall’avventura fortunata al Festival di Sanremo con Me ne frego, è pronto a pubblicare un nuovo brano, il primo da Chief Creative di Elektra Records.

Per condividere questa splendida notizia il trapper ha pubblicato un nuovo post sui suoi account ufficiali social.

Achille Lauro: 16 marzo

“Questa notte ho scritto una lettera a una ragazza“, ha svelato Lauro su Instagram, “l’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me“.

16 marzo verrà pubblicato ad aprile e sarà il primo brano di Lauro come Chief Creative di Elektra per l’Italia. Non a caso l’artista ha dichiarato ultimamente non aver mai sentito la sua musica così sua.

Ecco il post:

Achille Lauro svela i suoi segreti sui social

Lauro in questi giorni di clausura forzata causata dall’emergenza Coronavirus non è certo restato a guardare. Dopo aderito ad alcune iniziative benefiche e raccolte fondi, ha infatti lanciato un’iniziativa per far compagnia ai suoi fan.

Negli ultimi giorni ha condiviso sui social alcuni suoi ‘segreti‘ che lo hanno portato a diventare l’artista di successo che è oggi. Un artista che può vantare una quantità di hit straordinaria, e che si sta preparando a un grande tour nei palazzetti il prossimo autunno, quando si spera che il Covid-19 possa essere solo un brutto ricordo.