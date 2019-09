Blitz dei carabinieri a Marina di Bibbona, nella villa di Beppe Grillo: cercavano un video della presunta violenza di gruppo su una ragazza svedese. Gli inquirenti hanno sequestrato l’iPhone al figlio Ciro. Ne dà notizia Il Tirreno.

Villa Corallina, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, non è soltanto il buen retiro di Beppe Grillo, popolare comico e leader politico del M5S, ma anche il sancta sanctorum del Movimento. È il luogo, per capirci, dove si svolgono i direttivi del partito pentastellato, dove si decidono alleanze e strategie. Proprio recentemente il garante dei Cinque Stelle ha riunito i vertici per mandare avanti l’alleanza giallo-rossa.

Proprio nella residenza estiva toscana si trova in questi giorni il figlio di Grillo, indagato insieme ai tre amici genovesi Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta, tutti tra i 19 ed i 20 anni. Il 29 agosto scorso i carabinieri di Milano a Marina di Bibbona sono giunti con un decreto di perquisizione firmato dai magistrati di Tempio Pausania che conducono le indagini. Lo stupro, infatti, sarebbe stato consumato a Porto Cervo, in un’altra villa di Grillo.