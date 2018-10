Riccardo Signoretti scatenatissimo a Domenica Live, dopo aver parlato del finto palazzo della Marchesa D’Aragona, ha fatto un’altra pesante dichiarazione.

Il direttore del settimanale Nuovo ha detto che Daniela Del Secco molti anni fa faceva i massaggi in spiaggia, prima che arrivassero i “cinesi”.

“Lei lancia le mode. La Marchesa infatti faceva persino i massaggi in spiaggia, molto prima che arrivassero poi i cinesi a farli.”

Mi auguro che il Grande Fratello domani sera faccia vedere questo filmato alla Del Secco e che magari spedisca in casa per un confronto Riccardo Signoretti.

Massaggi in spiaggia a parte, Valeria Marini a Casa Signorini ha dichiarato di aver ricevuto dei trattamenti estetici fatti da Daniela durante una cena.

“Io conosco la signora Daniela, in passato mi ha fatto dei trattamenti estetici. Lei ha la passione della bellezza, questo è vero. Ci eravamo incontrate ad una cena e faceva dei trattamenti con delle creme al viso e alle mani e abbiamo fatto amicizia. Poi dopo ha iniziato a fare spettacolo. Lei è una persona davvero molto carina, magari un po’ shakerata, ma molto molto simpatica. A me piace anche Patrizia De Blanck, però lunedì è stata un po’ troppo offensiva con Daniela, non mi è tanto piaciuta quella parte”.