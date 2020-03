La procura di Roma ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia presentata alle forze dell’ordine dalla moglie del sostituto procuratore generale della Cassazione Mario Fresa. La donna ha raccontato di essere stata colpita la scorsa settimana con un pugno in volto.

La denuncia è ora in mano ai magistrati del pool di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, che si occupa dei reati sulla violenza di genere.

Fresa, 59 anni, è stato anche sospeso e sostituito, su sua richiesta, dai procedimenti e dal servizio disciplinare.

L’inchiesta si basa sulla denuncia della moglie, una trentaduenne con cui Fresa era sposato dal 2019 dopo una convivenza di tre anni, che accusa il magistrato di “averla colpita con un pugno alla tempia in casa al termine di una lite” (sette giorni la prognosi) e minacciata “di portarle via il figlio se avesse sporto denuncia”.

Il giorno prima, in quella casa nel centro storico, tra i due era nata una discussione per motivi di gelosia che era terminata appunto con un fortissimo pugno alla tempia ricevuto davanti alla tata del figlioletto dei due coniugi. Erano le 15.30 dello scorso martedì. Malgrado le minacce, la vittima ha chiamato il 112. Quando gli agenti hanno visto la donna in quelle condizioni hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza.





