Assoluzione in primo grado da parte del Tribunale di Monza per un papà e una mamma che erano stati accusati di violenza sessuale e maltrattamenti sui due figli quando erano piccoli. A raccontare una vicenda drammatica, iniziata “sei anni fa” dopo la segnalazione alla Procura da parte “di operatori di una comunità” è l’avvocato Maurizio Bono, legale del padre dei due bambini: “Siamo riusciti a dimostrare che le accuse erano false e infondate. Ora attendiamo le motivazioni della sentenza”. Il primo atto sarà quello di “chiedere l’autorizzazione per i genitori affinché possano rivedere i loro due figli anche con tutte le cautele del caso”, osserva l’avvocato ricordando che la coppia da ormai “sei anni non può vedere i figli”.

