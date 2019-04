Il Coachella è ufficialmente iniziato e qualsiasi persona con più di 100 mila followers su Instagram si è tuffato nei brillantini, si è infilato la prima cosa con le frange trovava da H&M ed è volata a Los Angeles.

Fra le protagoniste più chiacchierate e famose che al momento sono al Coachella ci sono sicuramente Ludovica Valli e Giulia De Lellis che ieri si sono presentate con lo stesso look ed è stato subito un B!TCH STOLE MY LOOK, Coachella Edition.

A far notare le due acconciature uguali sono stati i fan della vulcanologa, che hanno accusato la Valli di averle copiato il look, facendola arrabbiare.

Come evidenziato da Davide Cichello, infatti, il look di Ludovica è stato fatto ore prima quello di Giulia.



Ludovica Valli risponde a chi l’accusa di aver copiato Giulia De Lellis