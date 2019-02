Parte una nuova alleanza antitumori tra la Fondazione Insieme contro il Cancro e l’Associazione Europea degli allenatori di calcio (Aefca – Alliance of European Football Coaches’Association). Le due organizzazioni promuoveranno nei prossimi due anni, in tutto il Vecchio Continente, il progetto educazionale Allenatore Alleato di Salute. L’iniziativa è già avviata da oltre tre anni nel nostro Paese e vuole insegnare ai coach, dello sport più popolare e diffuso del Pianeta, come educare i più giovani ai corretti stili di vita. Per questo sono stati impostati dei corsi specifici per i coach in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc).

