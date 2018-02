Accoltellato al volto dal compagno di scuola

Immagine d’archivio (Fotogramma)

Brutto episodio questa mattina all’Its di Giulianova (Teramo) dove, subito dopo il suono della campanella d’ingresso, uno studente di 17 anni è stato colpito al volto con un coltellino da un compagno. Il fendente gli ha procurato una ferita profonda sulla guancia sinistra e la rottura di un dente. Il ragazzo è stato ricoverato prima presso l’ospedale di Giulianova (Teramo) e poi presso l’ospedale Mazzini di Teramo nel reparto maxillo-facciale dove sarà operato nelle prossime ore.

Secondo le prime ricostruzioni, fatte anche grazie all’aiuto delle telecamere, sembra che il ragazzo ferito, di origini marocchine, avesse fatto lo sgambetto in corridoio al compagno, che non ha gradito lo scherzo e rialzandosi ha estratto il coltellino e lo ha colpito. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.